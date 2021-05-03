Роберто Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»

Дата публикации: 03-05-2021

«Тоттенхэм» после ухода Моуринью продолжает поиски главного тренера. Между тем, в СМИ появляются все новые кандидаты на данное место.



«Спорт-Экспресс» в качестве возможного претендента на должность наставника лондонцев называет Роберто Мартинеса, в настоящее время работающего с бельгийской сборной.



По информации источника, у руля «шпор» специалиста хочет видеть руководство клуба. При этом возглавить «Тоттенхэм Хотспур» он сможет лишь после Евро-2021, поскольку у него есть действующий контракт с командой Бельгии.



Наставником сборной Бельгии Мартинес стал в 2016 году. Под его руководством «красные дьяволы» завоевали бронзу ЧМ-2018. В Англии специалист успел поработать с несколькими клубами, среди которых «Эвертон», «Уиган» и «Суонси».