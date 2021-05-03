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«Уфа» прислала в «Спартак» официальный запрос на приобретение Урунова за 1 млн евро

Дата публикации: 03-05-2021

«Уфа» прислала в «Спартак» официальный запрос на приобретение Урунова за 1 млн евро

«РБ-Спорт» пишет, что Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Башкирский клуб направил «Спартаку» предложение по покупке узбекского хавбека.

Примечательно, что «Уфа» оценила полузащитника в ту же сумму, за которую его приобрели «красно-белые». Однако московский клуб вряд ли согласится отпустить Урунова за 1 млн евро, поскольку «Спартак» надеется получить с его продажи порядка 3 млн евро.

В «Уфе» 20-летний узбекский хавбек провел всего полсезона (февраль-август 2020 года), после чего переехал в Москву вслед за Шамилем Газизовым. Закрепиться в основе «народной команды» ему не удалось, и в феврале 2021 года его отдали в аренду в команду из Башкортостана.

«Transfermarkt» оценивает Остона Урунова в 1,5 млн евро.

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