Кайоде не хочет оставаться в «Шахтере»
Дата публикации: 03-05-2021
Ресурс «Futbalgalore» сообщает, что донецкий «Шахтер» не смог договориться с Оларенважу Кайоде о продлении контракта. Сам нигерийский нападающий не хочет оставаться в украинской команде.
По действующему контракту форвард будет игроком «горняков» до следующего лета, потому по окончании сезона «Шахтер» попытается продать его, чтобы через год не потерять бесплатно. В услугах футболиста есть заинтересованность со стороны клубов из Кореи, Саудовской Аравии, Турции и Китая.
Состав «Шахтера» Кайоде пополнил в 2018 году. В футболке «горняков» он появлялся на поле в 24 встречах (4 забитых мяча).
Сезон 2020/2021 нигериец проводит в аренде в «Сивасспоре». В 36 встречах за турецкую команду он отличился 9 раз и сделал 3 ассиста.
Похожие новости:
Мата может перейти в клуб из Саудовской Аравии
«The Telegraph» пишет, что Хуан Мата рассматривает предложение от команды из Саудовской Аравии. Клуб, чьё название не упоминается, готов выплачивать...
«The Telegraph» пишет, что Хуан Мата рассматривает предложение от команды из Саудовской Аравии. Клуб, чьё название не упоминается, готов выплачивать...
Агент Кайоде проведёт переговоры с ЦСКА и Локомотивом
В российском национальном первенстве может появиться представитель «Аустрии» О. Кайоде. По сведениям Kronen Zeitung, агент 24-летнего...
В российском национальном первенстве может появиться представитель «Аустрии» О. Кайоде. По сведениям Kronen Zeitung, агент 24-летнего...
Аллегри может возглавить донецкий «Шахтёр»
Экс-тренер туринцев может оказаться у руля украинского «Шахтера». Информация о переговорах Массимилиано Аллегри с представителями «горняков»...
Экс-тренер туринцев может оказаться у руля украинского «Шахтера». Информация о переговорах Массимилиано Аллегри с представителями «горняков»...
«Ман Юнайтед» попытается приобрести Эриксена в январе
Этой зимой датчанин может усилить команду Сульшера. В октябре руководство «манкунианцев» хочет встретиться со своими коллегами из...
Этой зимой датчанин может усилить команду Сульшера. В октябре руководство «манкунианцев» хочет встретиться со своими коллегами из...
Переговоры «Реала» по новому контракту с Васкесом провалились
Издание «Marca» рассказало об очередной попытке «Реала» продлить контракт с Лукасом Васкесом. Переговоры «сливочных» с форвардом вновь завершились...
Издание «Marca» рассказало об очередной попытке «Реала» продлить контракт с Лукасом Васкесом. Переговоры «сливочных» с форвардом вновь завершились...