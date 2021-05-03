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Кайоде не хочет оставаться в «Шахтере»

Дата публикации: 03-05-2021

Кайоде не хочет оставаться в «Шахтере»

Ресурс «Futbalgalore» сообщает, что донецкий «Шахтер» не смог договориться с Оларенважу Кайоде о продлении контракта. Сам нигерийский нападающий не хочет оставаться в украинской команде.

По действующему контракту форвард будет игроком «горняков» до следующего лета, потому по окончании сезона «Шахтер» попытается продать его, чтобы через год не потерять бесплатно. В услугах футболиста есть заинтересованность со стороны клубов из Кореи, Саудовской Аравии, Турции и Китая.

Состав «Шахтера» Кайоде пополнил в 2018 году. В футболке «горняков» он появлялся на поле в 24 встречах (4 забитых мяча).

Сезон 2020/2021 нигериец проводит в аренде в «Сивасспоре». В 36 встречах за турецкую команду он отличился 9 раз и сделал 3 ассиста.

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