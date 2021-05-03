«Милан» вступил в борьбу за форварда «Челси»
Дата публикации: 03-05-2021
По информации «Standard», число претендентов на Тэмми Абрахама, принадлежащего «Челси», продолжает увеличиваться. Интерес к 23-летнему нападающему приписывали «Лестеру», «Вест Хэму» и «Вулверхэмптону». Теперь к этому списку добавился и «Милан».
После того, как у руля «Челси» встал Томас Тухель, Абрахам перестал попадать в стартовый состав, поэтому смена клуба в межсезонье для него вполне реальна. Соглашение форварда с «аристократами» истекает летом 2023 года. Его стоимость равняется 40 млн евро (источник - «Transfermarkt»).
Абрахам находится в структуре «Челси» с юных лет. Дебют футболиста в основе состоялся в 2016 году.
По ходу сезона-20/21 Тэмми провёл 32 встречи за лондонцев, отметившись 12 голами и 6 результативными пасами.
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