Bild: Левандовский может продолжить карьеру в АПЛ
Дата публикации: 03-05-2021
По информации «Bild», Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовского, не может договориться с «Баварией» о продлении контракта с польским форвардом. Агент пытается выбить для своего клиента более выгодные условия, но мюнхенцы с этим не согласны.
Если стороны не договорятся, то Левандовский может покинуть клуб и перебраться в Англию. Среди команд, заинтересованных в сотрудничестве с 32-летним поляком, значатся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
По действующему контракту Роберт будет игроком «Баварии» до лета 2023 года, потому без компенсации мюнхенцы вряд ли его отпустят. По данным «Transfermarkt», ценник на поляка составляет 60 000 000 евро.
В текущем сезоне он отличился 43 раза и сделал 8 ассистов в 37 встречах.
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