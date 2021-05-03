Bild: Левандовский может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 03-05-2021

По информации «Bild», Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовского, не может договориться с «Баварией» о продлении контракта с польским форвардом. Агент пытается выбить для своего клиента более выгодные условия, но мюнхенцы с этим не согласны.



Если стороны не договорятся, то Левандовский может покинуть клуб и перебраться в Англию. Среди команд, заинтересованных в сотрудничестве с 32-летним поляком, значатся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



По действующему контракту Роберт будет игроком «Баварии» до лета 2023 года, потому без компенсации мюнхенцы вряд ли его отпустят. По данным «Transfermarkt», ценник на поляка составляет 60 000 000 евро.



В текущем сезоне он отличился 43 раза и сделал 8 ассистов в 37 встречах.