Источник: после «Юве» Роналду вернётся в Португалию
Криштиану Роналду не собирается покидать Турин после окончания сезона.
Итальянский журналист Клауди Раймонди сообщил, что португалец полностью сосредоточен на выступлениях за «бьянконери». Целью Роналду является попадание клуба в четверку лучших, чтобы рассчитывать на участие в Лиге чемпионов в следующем году.
«Нет никаких предпосылок для ухода Криштиану из «Ювентуса». Он собирается выполнить свой контракт перед клубом, истекающий в 2022 году. Надо понимать, что сейчас у него нет возможности вернуться в «Реал Мадрид», а у «Манчестер Юнайтед» попросту не хватит денег на такую сделку. К тому же, у игрока есть рекламные контракты, которые опять же связаны с «Юве»», - сказал Раймонди «Sport Mediaset».
«Мне известно, что у Роналду есть идея на будущее. После расставания с итальянским грандом он скорее всего возьмёт курс на Португалию, чтобы еще год-два поиграть в футболке родного «Спортинга», - добавил журналист.
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