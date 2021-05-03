Источник: после «Юве» Роналду вернётся в Португалию

Дата публикации: 03-05-2021

Криштиану Роналду не собирается покидать Турин после окончания сезона.



Итальянский журналист Клауди Раймонди сообщил, что португалец полностью сосредоточен на выступлениях за «бьянконери». Целью Роналду является попадание клуба в четверку лучших, чтобы рассчитывать на участие в Лиге чемпионов в следующем году.



«Нет никаких предпосылок для ухода Криштиану из «Ювентуса». Он собирается выполнить свой контракт перед клубом, истекающий в 2022 году. Надо понимать, что сейчас у него нет возможности вернуться в «Реал Мадрид», а у «Манчестер Юнайтед» попросту не хватит денег на такую сделку. К тому же, у игрока есть рекламные контракты, которые опять же связаны с «Юве»», - сказал Раймонди «Sport Mediaset».



«Мне известно, что у Роналду есть идея на будущее. После расставания с итальянским грандом он скорее всего возьмёт курс на Португалию, чтобы еще год-два поиграть в футболке родного «Спортинга», - добавил журналист.