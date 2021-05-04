СМИ: Бастони продлит контракт с «Интером» до 2024 года

Дата публикации: 04-05-2021

Николо Скира поделился очередным инсайдом, сообщив, что Алессандро Бастони продолжит сотрудничество с «Интером». Миланцы предложат защитнику соглашение до 2024 года. Годовая зарплата футболиста увеличится с 1,5 до 2,8 млн евро. В новом контракте также будут предусмотрены бонусы, с учетом которых футболист сможет получать до 4 миллионов.



Бастони перешел в «Интер» в 2017 году, но закрепился в основе спустя 2 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 38 матчей за клуб (4 голевые передачи). Контракт защитника истекает летом 2023 года. «Transfermarkt» оценивает Аллесандро в 55 млн евро.



Отметим, что 2-го мая «Интер» досрочно оформил чемпионство в Серии А, прервав рекордную серию «Ювентуса», выигрывавшего Скудетто 9 лет подряд.