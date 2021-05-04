  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

СМИ: Бастони продлит контракт с «Интером» до 2024 года

Дата публикации: 04-05-2021

СМИ: Бастони продлит контракт с «Интером» до 2024 года

Николо Скира поделился очередным инсайдом, сообщив, что Алессандро Бастони продолжит сотрудничество с «Интером». Миланцы предложат защитнику соглашение до 2024 года. Годовая зарплата футболиста увеличится с 1,5 до 2,8 млн евро. В новом контракте также будут предусмотрены бонусы, с учетом которых футболист сможет получать до 4 миллионов.

Бастони перешел в «Интер» в 2017 году, но закрепился в основе спустя 2 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 38 матчей за клуб (4 голевые передачи). Контракт защитника истекает летом 2023 года. «Transfermarkt» оценивает Аллесандро в 55 млн евро.

Отметим, что 2-го мая «Интер» досрочно оформил чемпионство в Серии А, прервав рекордную серию «Ювентуса», выигрывавшего Скудетто 9 лет подряд.

Похожие новости:

  • «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони
    «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони
    В летнее межсезонье «Барселона» намерена усилиться Алессандро Бастони, являющимся игроком «Интера». Информацию по возможному трансферу опубликовал...
  • «Интер» отклонил предложения «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Бастони
    «Интер» отклонил предложения «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Бастони
    Два ведущих клуба Европы — «Барселона» и «Манчестер Сити», пытались заполучить защитника «Интера»...
  • «Ливерпуль» претендует на защитника «Интера»
    «Ливерпуль» претендует на защитника «Интера»
    Ближайшим летом «Ливерпуль» намерен приобрести Алессандро Бастони. Издание «Metro» рассказало, что игрок «Интера» является приоритетной целью для...
  • «Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса
    «Интер» намерен продлить контракт Лаутаро Мартинеса
    Центральный нападающий «Интернационале» Лаутаро Мартинес готов заключить новое соглашение с миланским клубом, об этом утверждает издание «Football...
  • Три клуба АПЛ интересуются вратарем «Фиорентины»
    Три клуба АПЛ интересуются вратарем «Фиорентины»
    Никола Скира поделился очередным инсайдом. В аккаунте журналиста в Twitter появилась информация о возможном переезде голкипера «Фиорентины» в Англию....
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close