Нападающий «Сантоса» может оказаться в «Байере»

Дата публикации: 04-05-2021

Центрфорвард «Сантоса» Кайо Жорже может перебраться «Байер» из Леверкузена, об этом утверждает немецкий «Kicker».



Бразильский талант уже давно находится под прицелом европейских клубов. По слухам, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ювентус». Руководители туринской команды надеются подписать Кайо зимой. Контракт игрока с «Сантосом» в силе до 31 декабря, после чего он получит статус свободного агента.



При этом, его нынешний работодатель предпочел бы, чтобы переезд нападающего в Европу состоялся уже летом, ведь это последняя возможность для клуба заработать хоть какие-то средства на своём воспитаннике.



Несколько дней назад СМИ сообщили, что римский «Лацио» является лидером в гонке за подписью игрока. Однако согласно последней информации, в конечном счёте Жорже может продолжить карьеру в одном из клубов Бундеслиги. Возможность трансфера рассматривает «Байер».



Дебют Кайо Жорже в основном составе «Сантоса» пришёлся на матч чемпионата Бразилии против «Атлетико Паранаэнсе» 30 сентября 2018 года. С тех пор перспективный бомбардир принял участие в 59 матчах (9 голов и 1 ассист).



Авторитетный интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 12 000 000 евро.