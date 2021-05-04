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«Атлетико» собирается предложить контракт Хюсаю из «Наполи»

Дата публикации: 04-05-2021

«Атлетико» собирается предложить контракт Хюсаю из «Наполи»

По данным «Calcio Mercato», «Атлетико» рассматривает возможность приобретения Эльсеида Хюсая. Летом контракт 27-летнего защитника с «Наполи» истекает, и он станет свободным агентом. «Матрасники» хотят воспользоваться этим и подписать игрока бесплатно.

В трансфере защитника заинтересован Диего Симеоне, которому нравится игра албанского футболиста. Руководство «Атлетико» также одобряет сделку, поскольку клуб сможет пополниться добротным защитником при минимальных расходах.

Хюсай перебрался в Неаполь в 2015 году. В текущем сезоне в составе «Наполи» он провел 25 встреч, отметившись 3 ассистами.

Примечательно, что годом ранее подписать албанца пытался «Спартак», но сделка в итоге не состоялась.

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