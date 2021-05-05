Депай ищет дом в Барселоне

Дата публикации: 05-05-2021

По информации «Mundo Deportivo», Мемфис Депай с большой долей вероятности перейдет в «Барселону» в летнее ТО.



Источник сообщает, что на минувшей неделе голландец побывал в Испании. В столицу Каталонии его привело желание найти себе дом, где он будет жить после подписания контракта с «сине-гранатовыми». Вместе с Депаем Барселону посетили его друзья и семья.



По данным издания, каталонцы пока не заключили соглашение с нападающим, но переговоры находятся в завершающей стадии.



Ранее СМИ писали, что между Рональдом Куманом, возглавляющим «Барсу», и Жоаном Лапортой, занимающим должность президента клуба, разгорелся спор относительно нового форварда команды. Тренер высказывался в пользу Депая, а Лапорта настаивал на покупке Серхио Агуэро.