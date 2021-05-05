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Драгович может стать игроком московского «Динамо»

Дата публикации: 05-05-2021

Драгович может стать игроком московского «Динамо»

Издание «Sky Sport Austria» рассказало о потенциальном новичке московского «Динамо». Выбор российского клуба пал на Александара Драговича, защищающего цвета «Байера».

Австриец не планирует подписывать новое соглашение с немецкой командой и уже получил предложения от двух коллективов, среди которых российское «Динамо» и сербская «Црвена Звезда». Также сообщается об интересе к центральному защитнику со стороны «Кельна».

Зимой Драговича мог арендовать ЦСКА. В декабре 30-летний австриец сообщил о желании уйти из клуба из-за нехватки игрового времени, и «Байер» согласился отдать его в аренду. Но в последний момент немцы отпустили в «Шеффилд Юнайтед» другого игрока обороны – Панайотиса Рецоса, потому Драговичу пришлось остаться, несмотря на договоренность с ЦСКА.

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