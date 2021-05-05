«Майнц» назвал «Байеру» стоимость Сен Жюста
Дата публикации: 05-05-2021
Макс Белефельд сообщил о возможном трансфере Джерри Сен Жюста в «Байер». По данным журналиста, 24-летний защитник «Майнца» может перебраться в новый клуб уже летом.
Помимо «фармацевтов», на футболиста претендуют еще несколько клубов. Однако для большинства из них сумма компенсации, озвученная «Майнцем», является чрезмерной. Клуб просит за Сен Жюста порядка 12-15 млн евро.
«Байер» намерен усилиться в межсезонье 1 или 2 центральными защитниками, и клубу интересен вариант с игроком «Майнца».
Сен Жюст перебрался в Германию в 2019 году. В сезоне 2020/2021 футболист провел за «Майнц» 31 поединок (1 результативный пас). Стоимость голландца составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).
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