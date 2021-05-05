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«Олимпик» подтвердил назначение Санжара

Дата публикации: 05-05-2021

«Олимпик» подтвердил назначение Санжара

На сайте украинского «Олимпика» появилась информация о назначении на должность тренера Романа Санжара.

Ранее донецкой командой руководил Юрий Калитвинцев, контракт с которым был расторгнут после провального выступления клуба в УПЛ.

По итогам 24 туров «Олимпик» расположился в таблице на предпоследнем месте, опережая «Минай» всего на 3 очка. Санжар попытается не допустить вылета клуба в низший дивизион. Вместе с ним в тренерский штаб донецкой команды войдут Дмитрий Гришко, Яя Туре, Станислав Тищенко и Алексей Змиевский.

Примечательно, что у Санжара уже есть опыт работы с «Олимпиком», в котором он провел 8 лет в качестве футболиста, а в первом сезоне на тренерской должности вывел «роз» в УПЛ.

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