«Олимпик» подтвердил назначение Санжара
Дата публикации: 05-05-2021
На сайте украинского «Олимпика» появилась информация о назначении на должность тренера Романа Санжара.
Ранее донецкой командой руководил Юрий Калитвинцев, контракт с которым был расторгнут после провального выступления клуба в УПЛ.
По итогам 24 туров «Олимпик» расположился в таблице на предпоследнем месте, опережая «Минай» всего на 3 очка. Санжар попытается не допустить вылета клуба в низший дивизион. Вместе с ним в тренерский штаб донецкой команды войдут Дмитрий Гришко, Яя Туре, Станислав Тищенко и Алексей Змиевский.
Примечательно, что у Санжара уже есть опыт работы с «Олимпиком», в котором он провел 8 лет в качестве футболиста, а в первом сезоне на тренерской должности вывел «роз» в УПЛ.
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