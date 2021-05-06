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«Зенит» продлил контракт с Мостовым

Дата публикации: 06-05-2021

«Зенит» продлил контракт с Мостовым

Андрей Мостовой останется в «Зените». Петербуржцы подтвердили информацию о переподписании хавбека.

На сайте команды появилось следующее сообщение: «Клуб поздравляет Мостового и желает ему успехов в спорте и жизни!». Новый контракт с игроком рассчитан до 2024 года.

23-летний полузащитник обучался в академиях «Локомотива» и ЦСКА. В 2016 году он перебрался в «Долгопрудный», где и началась его футбольная карьера. По окончании сезона Мостовой перешел в «Химки». В 2019 году хавбек пополнил состав «Зенита», но в основной команде начал выступать лишь с лета 2020 года, успев до этого поиграть в «Зените-2» и «Сочи».

В сезоне 20/21 на счету Мостового 32 встречи за «Зенит» (6 голов, 2 ассиста). «Transfermarkt» оценивает Андрея в 3 млн евро.

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