«Зенит» продлил контракт с Мостовым
Дата публикации: 06-05-2021
Андрей Мостовой останется в «Зените». Петербуржцы подтвердили информацию о переподписании хавбека.
На сайте команды появилось следующее сообщение: «Клуб поздравляет Мостового и желает ему успехов в спорте и жизни!». Новый контракт с игроком рассчитан до 2024 года.
23-летний полузащитник обучался в академиях «Локомотива» и ЦСКА. В 2016 году он перебрался в «Долгопрудный», где и началась его футбольная карьера. По окончании сезона Мостовой перешел в «Химки». В 2019 году хавбек пополнил состав «Зенита», но в основной команде начал выступать лишь с лета 2020 года, успев до этого поиграть в «Зените-2» и «Сочи».
В сезоне 20/21 на счету Мостового 32 встречи за «Зенит» (6 голов, 2 ассиста). «Transfermarkt» оценивает Андрея в 3 млн евро.
Похожие новости:
«Зенит» летом может подписать контракт с Джанаевым
Портал «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к голкиперу «Сочи». Оформить переход Сослана Джанаева петербуржцы намерены летом. Об этом изданию...
Портал «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к голкиперу «Сочи». Оформить переход Сослана Джанаева петербуржцы намерены летом. Об этом изданию...
Мингеса продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 100 млн евро
«Барселона» договорилась с Оскаром Мингесой относительно пролонгации действующего соглашения. Информацию опубликовал сайт каталонской команды....
«Барселона» договорилась с Оскаром Мингесой относительно пролонгации действующего соглашения. Информацию опубликовал сайт каталонской команды....
ЦСКА продлил контракт с Головиным до 2019 года
По утверждениям «Известий», 20-летний опорный хавбек ЦСКА решил пролонгировать своё трудовое соглашение со столичным клубом. Новый...
По утверждениям «Известий», 20-летний опорный хавбек ЦСКА решил пролонгировать своё трудовое соглашение со столичным клубом. Новый...
СМИ: Бастони продлит контракт с «Интером» до 2024 года
Николо Скира поделился очередным инсайдом, сообщив, что Алессандро Бастони продолжит сотрудничество с «Интером». Миланцы предложат защитнику...
Николо Скира поделился очередным инсайдом, сообщив, что Алессандро Бастони продолжит сотрудничество с «Интером». Миланцы предложат защитнику...
«Челси» заинтересовался защитником «Фиорентины»
«Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче. «Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в...
«Челси» может усилиться игроком «Фиорентины». Речь идет о сербском защитнике Николе Миленковиче. «Tuttomercatoweb» сообщает, что англичане видят в...