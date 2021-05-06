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Давид Луис ищет новый клуб. У него есть два предложения из МЛС

Дата публикации: 06-05-2021

Давид Луис ищет новый клуб. У него есть два предложения из МЛС

Давид Луис готовится к уходу из «Арсенала», поэтому его агенты упорно трудятся, чтобы найти для него новое место работы. Не исключено, что он даже попрощается с Европой.

Первым клубом бразильского футболиста в европейской кампании была «Бенфика» (2007-2011). С 2011 года он защищал цвета «Челси», затем в 2014-м перешёл в «Пари Сен-Жермен». Спустя два года Давид вернуться на «Стэмфорд Бридж», откуда позже перебрался в «Арсенал». Однако его контракт с «канонирами» подходит к концу, и, похоже, он не будет продлен.

При этом, 34-летний защитник не думает о завершении карьеры. Игрок считает, что ему еще есть что предложить, поэтому он попросил своих представителей подыскать ему новый клуб, не ограничивая поиски только Европой.

Как сообщает «CBC Sports», этим летом Луис может оказаться в MLS. Заполучить опытного центрбека хотят сразу два местных клуба, однако ни один из них не готов платить ему столько же, сколько он зарабатывает в «Арсенале». В ближайшее время стороны планируют обсудить условия возможного сотрудничества.

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