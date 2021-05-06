В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером
Дата публикации: 06-05-2021
После слухов о скором назначении Руя Витории тренером «Спартака», появившихся в СМИ, департамент по связям с общественностью «красно-белых» уже не мог остаться в стороне. Информацию прокомментировал его руководитель.
Антон Фетисов сообщил: «Я не располагаю сведениями о фамилии потенциального тренера. Все будет озвучено после заключения соглашения. Суммы, фигурирующие в СМИ, слишком большие. Контракт с новым наставником будет на таких же условиях, как с Тедеско».
Ранее ресурс «O Jogo» написал, что столичный клуб почти договорился с Виторией. Специалисту предложено 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон. В «Спартаке» его зарплата составит 4,5 млн евро за сезон.
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