В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером

Дата публикации: 06-05-2021

После слухов о скором назначении Руя Витории тренером «Спартака», появившихся в СМИ, департамент по связям с общественностью «красно-белых» уже не мог остаться в стороне. Информацию прокомментировал его руководитель.



Антон Фетисов сообщил: «Я не располагаю сведениями о фамилии потенциального тренера. Все будет озвучено после заключения соглашения. Суммы, фигурирующие в СМИ, слишком большие. Контракт с новым наставником будет на таких же условиях, как с Тедеско».



Ранее ресурс «O Jogo» написал, что столичный клуб почти договорился с Виторией. Специалисту предложено 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон. В «Спартаке» его зарплата составит 4,5 млн евро за сезон.