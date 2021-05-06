  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером

Дата публикации: 06-05-2021

В «Спартаке» раскрыли условия контракта с новым тренером

После слухов о скором назначении Руя Витории тренером «Спартака», появившихся в СМИ, департамент по связям с общественностью «красно-белых» уже не мог остаться в стороне. Информацию прокомментировал его руководитель.

Антон Фетисов сообщил: «Я не располагаю сведениями о фамилии потенциального тренера. Все будет озвучено после заключения соглашения. Суммы, фигурирующие в СМИ, слишком большие. Контракт с новым наставником будет на таких же условиях, как с Тедеско».

Ранее ресурс «O Jogo» написал, что столичный клуб почти договорился с Виторией. Специалисту предложено 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон. В «Спартаке» его зарплата составит 4,5 млн евро за сезон.

Похожие новости:

  • В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера
    В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера
    Перед зимней паузой в РПЛ Доменико Тедеско неожиданно заявил, что не планирует продлевать контракт с «красно-белыми». Руководство «Спартака» не стало...
  • «Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»
    «Спартак» опроверг интерес клуба к полузащитнику «Бенфики»
    Представители «Спартака» прокомментировали слухи относительно интереса «красно-белых» к Шикинью, выступающему за «Бенфику». Напомним, ранее в СМИ...
  • Джикия может воссоединиться с Селиховым в Спартаке
    Джикия может воссоединиться с Селиховым в Спартаке
    Ещё один представитель «Амкара» в скором времени может оказаться в столичном «Спартаке». По информации...
  • «Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо
    «Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо
    Коллектив из Неаполя обзавелся новым главным тренером. Пресс-служба «Наполи» отрапортовала о назначении на вакантную должность Дженнаро...
  • Источник: Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака»
    Источник: Карпин – кандидат на пост главного тренера «Спартака»
    Летом Валерий Карпин может вновь оказаться во главе «Спартака». Наставник «Ростова» попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера москвичей. Карпин...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close