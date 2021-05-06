«Барселона» снова заинтересовалась Неймаром после вылета «ПСЖ» из ЛЧ
«Барселона» заинтересована в подписании Неймара. Игрока в составе каталонцев хочет видеть Жоан Лапорта (президент «Барсы»), который уверен, что тот принесет клубу много пользы.
С приходом бразильца стоимость «сине-гранатовых», как бренда, увеличится, а уровень игры возрастет. Кроме того, у Месси появится сильный партнер, с которым аргентинец давно хотел воссоединиться.
«Барселона» оценивает Неймара в 100 млн евро. Соглашение форварда с парижским клубом действует до 2022 года, и пока стороны не договорились о новом контракте.
Сообщается, что Лапорта уже беседовал с Пини Захави, представляющим интересы 29-летнего бразильца. Одной из тем разговора было возвращение футболиста в Испанию. Сам Неймар доволен жизнью в Париже, но готов перейти в «Барселону».
Источник – «AS».
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