«Барселона» снова заинтересовалась Неймаром после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

Дата публикации: 06-05-2021

«Барселона» заинтересована в подписании Неймара. Игрока в составе каталонцев хочет видеть Жоан Лапорта (президент «Барсы»), который уверен, что тот принесет клубу много пользы.



С приходом бразильца стоимость «сине-гранатовых», как бренда, увеличится, а уровень игры возрастет. Кроме того, у Месси появится сильный партнер, с которым аргентинец давно хотел воссоединиться.



«Барселона» оценивает Неймара в 100 млн евро. Соглашение форварда с парижским клубом действует до 2022 года, и пока стороны не договорились о новом контракте.



Сообщается, что Лапорта уже беседовал с Пини Захави, представляющим интересы 29-летнего бразильца. Одной из тем разговора было возвращение футболиста в Испанию. Сам Неймар доволен жизнью в Париже, но готов перейти в «Барселону».



Источник – «AS».