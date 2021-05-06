«Бавария» опережает «Ливерпуль» и «Ман Сити» в борьбе за юного таланта из «Астон Виллы»
Дата публикации: 06-05-2021
Сразу несколько европейских топ-клубов поборются за хавбека «Астон Виллы».
По информации «Football Insider», основным претендентом на Карни Чуквуэмеку является «Бавария». Среди конкурентов мюнхенцев значатся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которым также приглянулся 17-летний талант.
По действующему контракту Чуквуэмека будет игроком «львов» еще 2,5 года. При этом клуб планирует предложить центральному полузащитнику новое соглашение после его совершеннолетия.
Пока Чуквуэмека лишь потенциально топовый футболист. За основу «Астон Виллы» полузащитник не провел ни одного матча и играет исключительно в молодежной команде. В сезоне 2020/2021 Карни попадал в заявку бирмингемцев дважды, но на поле так и не вышел.
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