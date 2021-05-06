«Лацио» предложил двухлетний контракт Мате

Дата публикации: 06-05-2021

По завершении сезона контракт Хуана Маты с «Манчестер Юнайтед» истекает.



Как сообщает «La Repubblica», ситуацией хочет воспользоваться «Лацио». Римляне намерены подписать 33-летнего хавбека как свободного агента.



«Лацио» уже вышел на представителей испанца, предложив футболисту 2-летний контракт с опцией продления на сезон. При этом основной сложностью в переговорах являются финансовые запросы Хуана, который хочет иметь годовую зарплату не менее 5 000 000 евро. «Бело-голубые» готовы платить Мате порядка 4 млн евро.



В текущем сезоне атакующий хавбек не так часто появлялся на поле. За «МЮ» он провел всего 14 поединков, отличившись 2 раза и сделав 3 голевых паса. Стоимость испанского игрока составляет 6 млн евро (по версии экспертов Transfermarkt.de).