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«Лацио» предложил двухлетний контракт Мате

Дата публикации: 06-05-2021

«Лацио» предложил двухлетний контракт Мате

По завершении сезона контракт Хуана Маты с «Манчестер Юнайтед» истекает.

Как сообщает «La Repubblica», ситуацией хочет воспользоваться «Лацио». Римляне намерены подписать 33-летнего хавбека как свободного агента.

«Лацио» уже вышел на представителей испанца, предложив футболисту 2-летний контракт с опцией продления на сезон. При этом основной сложностью в переговорах являются финансовые запросы Хуана, который хочет иметь годовую зарплату не менее 5 000 000 евро. «Бело-голубые» готовы платить Мате порядка 4 млн евро.

В текущем сезоне атакующий хавбек не так часто появлялся на поле. За «МЮ» он провел всего 14 поединков, отличившись 2 раза и сделав 3 голевых паса. Стоимость испанского игрока составляет 6 млн евро (по версии экспертов Transfermarkt.de).

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