Анчелотти нужен вратарь «Ювентуса»

Дата публикации: 06-05-2021

«Эвертону» интересен голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны. Согласно сведениям «Tuttomercatoweb», «ириски» собираются вернуть поляка в Премьер-лигу.



Менеджер ливерпульского коллектива Карло Анчелотти хочет, чтобы в новом сезоне конкуренцию за место в стартовом составе бесспорному №1 для «Эвертона» и сборной Англии Джордану Пикфорду навязал именно Щенсны.



Предполагается, что «бьянконери» будут открыты для продажи 31-летнего стража ворот, если летом им удастся заручиться услугами Джанлуиджи Донарумы.



Щенсны уже имеет опыт выступлений на Туманном Алибионе. С 2009 по 2017 год игрок был связан контрактным соглашением с «Арсеналом», в чьей футболке провёл 181 матч. Также ему довелось поиграть за «Брентфорд» (аренда в сезоне 2009/10).



Статистика Войцеха в нынешнем сезоне выглядит следующим образом: 27 матчей в Серии А (пропустил 27 мячей / 5 встреч сыграл на ноль), 7 – в Лиге чемпионов (8 / 2), 1 – в рамках Суперкубка Италии (без пропущенных голов).