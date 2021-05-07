Спаллетти станет новым главным тренером «Наполи»

Дата публикации: 07-05-2021

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что со следующего сезона тренировать «Наполи» будет Лучано Спаллетти. Решение по наставнику клуба принял сам Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом неаполитанцев. По данным источника, годовая зарплата специалиста в «Наполи» составит порядка 3 млн евро.



Спаллетти придет на место Дженнаро Гаттузо, сотрудничество с которым «адзурри» прекратят даже при условии, что команда займет место, позволяющее участвовать в ЛЧ.



В настоящее время Де Лаурентис активно контактирует со Спаллетти на предмет трансферов, которые необходимо будет осуществить в межсезонье.



Отметим, что с 2019 года специалист оставался без работы. Его последним клубом был «Интер».