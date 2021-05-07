Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста
Дата публикации: 07-05-2021
По данным «Sky Sports», каталонцы обсудили с Серхио Агуэро возможность сотрудничества.
Напомним, соглашение аргентинца с «Ман Сити» заканчивается летом, после чего он станет свободным агентом. Сам Агуэро рассматривает переход в «Барселону» только при одном условии – в команде должен остаться Лионель Месси, являющийся его близким другом.
Помимо «сине-гранатовых», интерес к форварду проявляют и другие клубы, среди которых «Арсенал», «Ювентус», «Лидс», «Челси», «Интер» и «Тоттенхэм».
В Англию Агуэро перебрался в 2011 году. Его трансфер обошелся «Сити» в 40 млн евро. В 387 встречах за «горожан» аргентинец отличился 258 раз, что позволило ему стать лучшим снайпером в истории команды.
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