Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста

Дата публикации: 07-05-2021

По данным «Sky Sports», каталонцы обсудили с Серхио Агуэро возможность сотрудничества.



Напомним, соглашение аргентинца с «Ман Сити» заканчивается летом, после чего он станет свободным агентом. Сам Агуэро рассматривает переход в «Барселону» только при одном условии – в команде должен остаться Лионель Месси, являющийся его близким другом.



Помимо «сине-гранатовых», интерес к форварду проявляют и другие клубы, среди которых «Арсенал», «Ювентус», «Лидс», «Челси», «Интер» и «Тоттенхэм».



В Англию Агуэро перебрался в 2011 году. Его трансфер обошелся «Сити» в 40 млн евро. В 387 встречах за «горожан» аргентинец отличился 258 раз, что позволило ему стать лучшим снайпером в истории команды.