СМИ: «Краснодар» может подписать Арнаутовича
Дата публикации: 07-05-2021
По окончании сезона Марко Арнаутович может сменить клубную прописку. По информации ресурса «Чемпионат», форвардом «Шанхай Порт» интересуется «Краснодар». Клуб уже прорабатывает вопросы, связанные с подписанием 32-летнего австрийца.
Летом «быки» потеряют сразу двух форвардов. Из команды уйдут Ари и Маркус Берг. Последний переедет в шведский «Гетеборг», будущее бразильца остается под вопросом. В связи с этим «Краснодар» планирует подписать опытного форварда, а Арнаутович отлично подходит на эту роль.
Ранее он играл в составе «Интера», «Вердера», «Сток Сити» и «Вест Хэма».
В текущем сезоне австриец провел в китайском чемпионате 3 поединка, отметившись 3 забитыми мячами. Его соглашение с «Шанхай Порт» действует до декабря 2022 года.
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