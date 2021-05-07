Де Дзерби договорился с «Шахтером» и готов возглавить клуб
Дата публикации: 07-05-2021
Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Сассуоло», согласовал контракт с «Шахтером». Украинскую команду специалист будет тренировать с сезона 2021/2022.
«La Gazzetta dello Sport» пишет, что пока стороны имеют лишь устную договоренность. Карло Николини, представляющий интересы «горняков», вел переговоры с итальянцем и сумел убедить его в привлекательности проекта, что существенно ускорило процесс согласования условий сотрудничества.
Сообщается, что с «Шахтером» Де Дзерби подпишет 3-летний контракт. В новом клубе итальянец будет получать порядка 2 млн евро за сезон. С его приходом состав «горняков» может пополниться сразу двумя футболистами «Сассуоло» (Филипом Джуричичем и Жереми Бога).
Похожие новости:
Де Дзерби может возглавить «Шахтер»
Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло», может перебраться на Украину. В услугах специалиста заинтересован «Шахтер». По данным «Sportmediaset»,...
Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло», может перебраться на Украину. В услугах специалиста заинтересован «Шахтер». По данным «Sportmediaset»,...
У «Шахтера» появился конкурент за Де Дзерби
«Лион» хочет увести Роберто Де Дзерби у «Шахтера». По информации «Beinsports», французы могут пригласить наставника «Сассуоло» на должность тренера....
«Лион» хочет увести Роберто Де Дзерби у «Шахтера». По информации «Beinsports», французы могут пригласить наставника «Сассуоло» на должность тренера....
«Шахтер» может подписать для Де Дзерби двух футболистов «Сассуоло»
Тема переезда Роберто де Дзерби на Украину продолжает обсуждаться в СМИ. «La Gazzetta dello Sport» сообщает, что «Шахтер» не оставляет попыток...
Тема переезда Роберто де Дзерби на Украину продолжает обсуждаться в СМИ. «La Gazzetta dello Sport» сообщает, что «Шахтер» не оставляет попыток...
«Спартак» предлагал Де Дзерби контракт на 3 млн евро в год
В стане «красно-белых» всерьез интересовались тренером итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщили в Calcionews24. Согласно...
В стане «красно-белых» всерьез интересовались тренером итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщили в Calcionews24. Согласно...
«Шахтер» может назначить главным тренером наставника «Сассуоло»
У руля донецкого «Шахтера» может оказаться наставник «Сассуоло». Информация об этом появилась на страницах портала Meta-ratings.com.ua. Сообщается,...
У руля донецкого «Шахтера» может оказаться наставник «Сассуоло». Информация об этом появилась на страницах портала Meta-ratings.com.ua. Сообщается,...