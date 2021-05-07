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Де Дзерби договорился с «Шахтером» и готов возглавить клуб

Дата публикации: 07-05-2021

Де Дзерби договорился с «Шахтером» и готов возглавить клуб

Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Сассуоло», согласовал контракт с «Шахтером». Украинскую команду специалист будет тренировать с сезона 2021/2022.

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что пока стороны имеют лишь устную договоренность. Карло Николини, представляющий интересы «горняков», вел переговоры с итальянцем и сумел убедить его в привлекательности проекта, что существенно ускорило процесс согласования условий сотрудничества.

Сообщается, что с «Шахтером» Де Дзерби подпишет 3-летний контракт. В новом клубе итальянец будет получать порядка 2 млн евро за сезон. С его приходом состав «горняков» может пополниться сразу двумя футболистами «Сассуоло» (Филипом Джуричичем и Жереми Бога).

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