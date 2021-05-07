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Эден Азар выставлен на трансфер

Дата публикации: 07-05-2021

Эден Азар выставлен на трансфер

В Twitter-аккаунте «El Chiringuito TV» появилась информация о том, что «Реал» готов продать Эдена Азара ближайшим летом.

5-го мая мадридцы уступили в полуфинале Лиги чемпионов «Челси», цвета которого ранее защищал бельгиец, и покинули турнир. По завершении матча футболист без тени грусти на лице беседовал с бывшими одноклубниками. Фанаты «Реала» от такого поведения Азара пришли в ярость.

Состав «сливочных» бельгиец пополнил в 2019 году, перейдя из «Челси», за который он выступал 7 сезонов. Сумма трансфера составила 115 млн евро. Заиграть в Мадриде хавбек так и не смог из-за постоянных травм.

В сезоне 2020/2021 Азар провел за «Реал» всего 18 поединков, отличившись 3 раза. «Transfermarkt» оценивает бельгийца в 40 млн евро.

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