«Рубин» сделал предложение Мевле, у которого истекает контракт с «Сочи»
«Чемпионат», ссылаясь на источники, владеющие информацией, сообщает, что «Рубин» пытается договориться о сотрудничестве с Михой Мевлей. Контракт защитника с «Сочи» заканчивается летом, после чего он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату»: «Казанскому клубу интересен трансфер Михи Мевли, «Рубин» надеется подписать его бесплатно и сделал словенцу уже второе предложение. Ранее защитник отказал казанцам, поскольку его не устроила финансовая составляющая потенциальной сделки.
По аналогичной причине Миха решил не заключать новый контракт с «Сочи», поскольку он предусматривал понижение заработной платы. Словенец хочет сохранить размер зарплаты, зафиксированный в его последнем соглашении с сочинским клубом».
Мевля стал игроком «Сочи» в 2019 году, перейдя из «Зенита» за 4 000 000 евро. В этом сезоне на его счету 29 матчей во всех соревнованиях (3 гола).
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