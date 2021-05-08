«Челси», «МС» и «ПСЖ» интересуются нападающим «Баварии»

Дата публикации: 08-05-2021

Европейские топ-клубы начали борьбу за 32-летнего Роберта Левандовского, защищающего цвета «Баварии». Как сообщает «ESPN», форвард попал в сферу интересов «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».



Парижский клуб рассматривает поляка в качестве замены Килиана Мбаппе, который может покинуть команду летом. «Сити» форвард нужен в связи с уходом Серхио Агуэро, а «Челси» хочет взять еще одного нападающего из-за не слишком выразительной игры Тимо Вернера.



Мюнхенцы готовы расстаться со своим нападающим, но намерены получить за него не менее 60 000 000 евро.



Сам Левандовский еще не определился с новым клубом. Поляк готов попробовать свои силы в АПЛ, но исключено, что он решит остаться в «Баварии».