«Челси», «МС» и «ПСЖ» интересуются нападающим «Баварии»
Дата публикации: 08-05-2021
Европейские топ-клубы начали борьбу за 32-летнего Роберта Левандовского, защищающего цвета «Баварии». Как сообщает «ESPN», форвард попал в сферу интересов «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».
Парижский клуб рассматривает поляка в качестве замены Килиана Мбаппе, который может покинуть команду летом. «Сити» форвард нужен в связи с уходом Серхио Агуэро, а «Челси» хочет взять еще одного нападающего из-за не слишком выразительной игры Тимо Вернера.
Мюнхенцы готовы расстаться со своим нападающим, но намерены получить за него не менее 60 000 000 евро.
Сам Левандовский еще не определился с новым клубом. Поляк готов попробовать свои силы в АПЛ, но исключено, что он решит остаться в «Баварии».
Похожие новости:
Bild: Левандовский может продолжить карьеру в АПЛ
По информации «Bild», Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовского, не может договориться с «Баварией» о продлении контракта с польским...
По информации «Bild», Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовского, не может договориться с «Баварией» о продлении контракта с польским...
Агуэро выберет между «Челси» и «Тоттенхэмом»
История с новым клубом Агуэро набирает обороты. Форвард намерен остаться в АПЛ и выбирает между двумя лондонскими клубами: «Тоттенхэмом» и «Челси»,...
История с новым клубом Агуэро набирает обороты. Форвард намерен остаться в АПЛ и выбирает между двумя лондонскими клубами: «Тоттенхэмом» и «Челси»,...
Вернер готов покинуть «Челси» этим летом
Ресурс «Football Insider» пишет о намерении Тимо Вернера покинуть «Челси». Немецкий форвард собирается завершить свои выступления на «Стемфорд Бридж»...
Ресурс «Football Insider» пишет о намерении Тимо Вернера покинуть «Челси». Немецкий форвард собирается завершить свои выступления на «Стемфорд Бридж»...
«Челси» готов расстаться с Угбо, которым интересуются «Монако», «Фулхэм» и «Айнтрахт»
Летом Ике Угбо может сменить команду. Текущий сезон форвард проводит в клубе «Серкль Брюгге», который арендовал его у «Челси». В бельгийской команде...
Летом Ике Угбо может сменить команду. Текущий сезон форвард проводит в клубе «Серкль Брюгге», который арендовал его у «Челси». В бельгийской команде...
«Ливерпуль» включился в борьбу за Мбаппе
Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность покупки одного из лидеров атаки «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В качестве источника...
Руководство «Ливерпуля» рассматривает возможность покупки одного из лидеров атаки «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В качестве источника...