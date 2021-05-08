Сафонов заинтересовал клуб АПЛ

Дата публикации: 08-05-2021

Ресурс «Eurostavka» сообщает, что «Брайтон» рассматривает возможность приобретения голкипера «Краснодара». Интерес к Матвею Сафонову со стороны английской команды подтверждают и источники «Чемпионата».



В «Брайтоне» уверены, что российский вратарь способен на длительное время стать первым номером клуба. Скауты англичан пристально наблюдают за 22-летним футболистом более года. Среди минусов перехода указываются высокая стоимость кипера и его недавняя травма.



Сафонов воспитывался в академии «Краснодара». С 2017 года он является основным голкипером команды. В сезоне 20/21 Матвей провел за «быков» 25 игр, в 5 из которых отстоял на ноль.



Ценник на Сафонова составляет 15 000 000 евро, согласно авторитетному сайту Transfermarkt.de.