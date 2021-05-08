«Марсель» продлил контракт с Амави, которым интересовался «Арсенал»
Дата публикации: 08-05-2021
В пресс-службе «Марселя» сообщили о подписании нового соглашения с Жорданом Амави. Срок действия контракта с 27-летним защитником завершится летом 2025 года.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном уходе Амави из «Марселя». Сообщалось, что футболист может перебраться в Англию и продолжить карьеру в «Арсенале». При этом переговоры защитника с французской командой по новому контракту на тот момент были приостановлены.
Лондонцы хотели подписать Амави на позицию Кирана Тирни, альтернативы которому у англичан в настоящее время нет. Однако сделка не состоялась, а футболист продлил соглашение с «Марселем».
В активе Амави в этом сезоне 16 встреч за французскую команду, в которых он стал автором 1 гола.
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