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«Марсель» продлил контракт с Амави, которым интересовался «Арсенал»

Дата публикации: 08-05-2021

«Марсель» продлил контракт с Амави, которым интересовался «Арсенал»

В пресс-службе «Марселя» сообщили о подписании нового соглашения с Жорданом Амави. Срок действия контракта с 27-летним защитником завершится летом 2025 года.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о возможном уходе Амави из «Марселя». Сообщалось, что футболист может перебраться в Англию и продолжить карьеру в «Арсенале». При этом переговоры защитника с французской командой по новому контракту на тот момент были приостановлены.

Лондонцы хотели подписать Амави на позицию Кирана Тирни, альтернативы которому у англичан в настоящее время нет. Однако сделка не состоялась, а футболист продлил соглашение с «Марселем».

В активе Амави в этом сезоне 16 встреч за французскую команду, в которых он стал автором 1 гола.

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