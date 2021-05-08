«Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 08-05-2021

Летом Андре Силва может перебраться из франкфуртского «Айнтрахта» в «МЮ». Подробности потенциального трансфера появились в «Daily Express».



Сообщается, что «манкунианцы» уже обратились в немецкий клуб с официальным запросом по Силве. «Айнтрахт» оценил своего игрока в 40 млн евро.



В апреле СМИ писали о возможном уходе португальца из немецкой команды. Тогда сообщалось о готовящемся обмене между «Реалом» и «Айнтрахтом». Мадридцы хотели получить Силву за 20 миллионов евро, включив в сделку Луку Йовича.



Контракт португальца франкфуртский клуб выкупил в 2020 году. В сезоне 20/21 на счету форварда 31 игра за «орлов» (26 голов, 9 результативных передач).



«Transfermarkt» оценивает Силву в 42 млн евро.