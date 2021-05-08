  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 08-05-2021

«Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»

Летом Андре Силва может перебраться из франкфуртского «Айнтрахта» в «МЮ». Подробности потенциального трансфера появились в «Daily Express».

Сообщается, что «манкунианцы» уже обратились в немецкий клуб с официальным запросом по Силве. «Айнтрахт» оценил своего игрока в 40 млн евро.

В апреле СМИ писали о возможном уходе португальца из немецкой команды. Тогда сообщалось о готовящемся обмене между «Реалом» и «Айнтрахтом». Мадридцы хотели получить Силву за 20 миллионов евро, включив в сделку Луку Йовича.

Контракт португальца франкфуртский клуб выкупил в 2020 году. В сезоне 20/21 на счету форварда 31 игра за «орлов» (26 голов, 9 результативных передач).

«Transfermarkt» оценивает Силву в 42 млн евро.

Похожие новости:

  • «Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро
    «Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро
    По информации «Sport Bild», «Айнтрахт» и «Реал» готовят громкий обмен, который может состояться в межсезонье. Андре Силва отправится из Франкфурта в...
  • Bild: Силва может заменить Холанда в «Боруссии», «Айнтрахт» требует за игрока 40 млн евро
    Bild: Силва может заменить Холанда в «Боруссии», «Айнтрахт» требует за игрока 40 млн евро
    «Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанду, который, вероятно, уйдет из команды ближайшим летом. Норвежец имеет предложения от нескольких...
  • Манчестер Юнайтед готов выложить за Силву 70 млн фунтов
    Манчестер Юнайтед готов выложить за Силву 70 млн фунтов
    Хавбек княжеского «Монако» Б. Силва может перебраться в английское первенство, о чём проинформировал Goal, заявив об интересе к...
  • «МЮ» может включить Погба в сделку по Роналду
    «МЮ» может включить Погба в сделку по Роналду
    По информации «Calciomarcato», «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду, выступавшего в составе «красных дьяволов» в 2003-2009 годах. В...
  • Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»
    Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»
    «Манкунианцы» вернут Диогу Далота, который сейчас находится в аренде в «Милане». По данным Николы Скиры, состав «Ман Юнайтед» португалец пополнит...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close