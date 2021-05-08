«Айнтрахт» готов продать Андре Силву в «Манчестер Юнайтед»
Дата публикации: 08-05-2021
Летом Андре Силва может перебраться из франкфуртского «Айнтрахта» в «МЮ». Подробности потенциального трансфера появились в «Daily Express».
Сообщается, что «манкунианцы» уже обратились в немецкий клуб с официальным запросом по Силве. «Айнтрахт» оценил своего игрока в 40 млн евро.
В апреле СМИ писали о возможном уходе португальца из немецкой команды. Тогда сообщалось о готовящемся обмене между «Реалом» и «Айнтрахтом». Мадридцы хотели получить Силву за 20 миллионов евро, включив в сделку Луку Йовича.
Контракт португальца франкфуртский клуб выкупил в 2020 году. В сезоне 20/21 на счету форварда 31 игра за «орлов» (26 голов, 9 результативных передач).
«Transfermarkt» оценивает Силву в 42 млн евро.
Похожие новости:
«Реал» может обменять Йовича на Андре Силву с доплатой в 20 млн евро
По информации «Sport Bild», «Айнтрахт» и «Реал» готовят громкий обмен, который может состояться в межсезонье. Андре Силва отправится из Франкфурта в...
По информации «Sport Bild», «Айнтрахт» и «Реал» готовят громкий обмен, который может состояться в межсезонье. Андре Силва отправится из Франкфурта в...
Bild: Силва может заменить Холанда в «Боруссии», «Айнтрахт» требует за игрока 40 млн евро
«Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанду, который, вероятно, уйдет из команды ближайшим летом. Норвежец имеет предложения от нескольких...
«Боруссия» продолжает искать замену Эрлингу Холанду, который, вероятно, уйдет из команды ближайшим летом. Норвежец имеет предложения от нескольких...
Манчестер Юнайтед готов выложить за Силву 70 млн фунтов
Хавбек княжеского «Монако» Б. Силва может перебраться в английское первенство, о чём проинформировал Goal, заявив об интересе к...
Хавбек княжеского «Монако» Б. Силва может перебраться в английское первенство, о чём проинформировал Goal, заявив об интересе к...
«МЮ» может включить Погба в сделку по Роналду
По информации «Calciomarcato», «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду, выступавшего в составе «красных дьяволов» в 2003-2009 годах. В...
По информации «Calciomarcato», «Манчестер Юнайтед» намерен вернуть Криштиану Роналду, выступавшего в составе «красных дьяволов» в 2003-2009 годах. В...
Далот вернется в «Манчестер Юнайтед» из аренды в «Милане»
«Манкунианцы» вернут Диогу Далота, который сейчас находится в аренде в «Милане». По данным Николы Скиры, состав «Ман Юнайтед» португалец пополнит...
«Манкунианцы» вернут Диогу Далота, который сейчас находится в аренде в «Милане». По данным Николы Скиры, состав «Ман Юнайтед» португалец пополнит...