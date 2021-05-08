Моуринью хочет видеть Де Хеа в «Роме»

Дата публикации: 08-05-2021

Жозе Моуринью еще не приступил к работе с «Ромой», но уже начал планировать потенциальные трансферы.



«Corriere della Sera» пишет, что португалец хочет видеть в составе римлян Давида Де Хеа. Моуринью не устраивает игра Пау Лопеса, защищающего ворота «Ромы», и он намерен заменить его.



Примечательно, что летом в клуб возвращается Робин Ольсен, проводящий текущий сезон в «Эвертоне» на правах аренды, но 58-летнему специалисту не нравится и этот вариант. Моуринью хочет, чтобы римляне подписали голкипера «Ман Юнайтед».



Для «красных дьяволов» подобный интерес очень кстати. В клубе решили сделать ставку на Дина Хендерсона, а для Де Хеа найти новую команду. В текущем сезоне 30-летний испанец провел за клуб из Манчестера 33 поединка. В них он пропустил 42 мяча.