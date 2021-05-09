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Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

Дата публикации: 09-05-2021

Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

В Twitter-аккаунте парижского клуба появилась информация о продлении контракта с Неймаром до 2025 года. Годовая зарплата нападающего составит 30 млн евро после вычета налогов.

Ранее ряд СМИ сообщали об интересе «Барселоны» к бразильскому форварду. При этом президенту «ПСЖ» даже пришлось обратиться к каталонцам с просьбой прекратить попытки переманить нападающего. Отныне фанаты французской команды могут вздохнуть спокойно, поскольку теперь «сине-гранатовые» должны оставить Неймара в покое.

Напомним, что бразилец защищал цвета «Барселоны» до 2017 года, после чего перебрался в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.

В сезоне 20/21 на счету Неймара 27 игр за парижан, в которых он отметился 15 голами и 10 ассистами.

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