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«Барселона» нашла замену Холанду и Депаю в ПСВ

Дата публикации: 09-05-2021

«Барселона» нашла замену Холанду и Депаю в ПСВ

«Барселона» продолжает прорабатывать альтернативные варианты на случай провала переговоров по Эрлингу Холанду и Мемфису Депаю.

По информации «Mundo Deportivo», если каталонцам не удастся подписать этих форвардов, то они готовы рассмотреть кандидатуру Дониелла Малена, выступающего за ПСВ.

22-летнего голландца в составе «Барселоны» хочет видеть Рональд Куман, который знаком с ним по работе в сборной Нидерландов. О своем желании тренер уже сообщил руководству испанского клуба. Помешать трансферу может лишь стоимость Малена. За переход нападающего «блаугранас» придется заплатить порядка 30 млн евро.

В текущем сезоне на счету Малена 43 встречи за ПСВ, в которых он отличился 25 раз и сделал 9 результативных пасов.

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