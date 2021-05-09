«Барселона» нашла замену Холанду и Депаю в ПСВ
Дата публикации: 09-05-2021
«Барселона» продолжает прорабатывать альтернативные варианты на случай провала переговоров по Эрлингу Холанду и Мемфису Депаю.
По информации «Mundo Deportivo», если каталонцам не удастся подписать этих форвардов, то они готовы рассмотреть кандидатуру Дониелла Малена, выступающего за ПСВ.
22-летнего голландца в составе «Барселоны» хочет видеть Рональд Куман, который знаком с ним по работе в сборной Нидерландов. О своем желании тренер уже сообщил руководству испанского клуба. Помешать трансферу может лишь стоимость Малена. За переход нападающего «блаугранас» придется заплатить порядка 30 млн евро.
В текущем сезоне на счету Малена 43 встречи за ПСВ, в которых он отличился 25 раз и сделал 9 результативных пасов.
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