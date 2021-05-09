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«Арсенал» хочет усилиться Онана, если его дисквалификацию сократят

Дата публикации: 09-05-2021

«Арсенал» хочет усилиться Онана, если его дисквалификацию сократят

В межсезонье «Арсенал» намерен усилить вратарскую линию. С этой целью лондонцы хотят подписать Андре Онану, который принадлежит «Аяксу».

Камерунец пока находится вне игры из-за найденного в его крови запрещенного вещества. Представители вратаря уже направили в CAS апелляцию с просьбой сократить срок дисквалификации с 12 до 8 месяцев. Если суд примет решение в пользу Онаны, то на поле голкипер сможет выйти в октябре.

В связи с этим «Арсенал» не спешит с трансфером камерунца, ожидая решения CAS. В случае удачного исхода ближайшим летом «канониры» попробуют выкупить контракт голкипера. В «Аяксе» готовы расстаться с вратарем за 12 млн евро.

«Transfermarkt» оценивает Онану в € 30 миллионов.

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