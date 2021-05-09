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«Интер» претендует на Паредеса

Дата публикации: 09-05-2021

«Интер» претендует на Паредеса

Летом Леандро Паредес может переехать в Италию. В услугах аргентинца заинтересован «Интер». Миланцам, обеспечившим себе чемпионский титул в Серии А и участие в Лиге чемпионов, необходим игрок в опорную зону, а 26-летний хавбек «ПСЖ» отлично подходит на эту роль.

Ранее СМИ сообщали, что Маурисио Почеттино не рассчитывает на Паредеса и готов расстаться с ним.

Российским болельщикам аргентинец знаком по выступлениям за «Зенит». В 2019 году петербургский клуб продал полузащитника парижанам, получив за него 40 млн евро.

За французскую команду Паредес провел 88 поединков, в которых стал автором 2 забитых мяча и 7 результативных передач. С «Пари Сен-Жермен» хавбек связан контрактом до лета 2023 года. Ценник на Леандро равняется 20 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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