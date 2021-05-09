Источник: «Зенит» рассматривает вариант с трансфером Мхитаряна

Дата публикации: 09-05-2021

Летом «Зенит» может усилиться хавбеком «Ромы». «Transfermarkt» сообщает, что петербуржцы рассматривают возможность подписания Генриха Мхитаряна. При этом начинать переговоры по хавбеку клуб не торопится из-за неопределенности с новым спортивным директором.



Армянский полузащитник проводит неплохой сезон в «Роме». За 42 встречи в составе итальянского клуба он отличился 11 раз и сделал 11 голевых передач. Однако со следующего сезона тренировать римский клуб будет Жозе Моуринью, отношения с которым у Мхитаряна не сложились еще в «Ман Юнайтед».



Контракт футболиста с «Ромой» завершается ближайшим летом, потому вероятность его ухода достаточно велика. По данным источника, сам Мхитарян еще не определился со своим будущим клубом.