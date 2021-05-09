Сумма сделки по Холанду может достичь 200 млн евро. «Реал» не станет столько платить
Дата публикации: 09-05-2021
Вероятность перехода Эрлинга Холанда в «Реал» ближайшим летом минимальна.
Авторитетный испанский таблоид «Marca» пишет, что дортмундская «Боруссия» готова отпустить норвежского форварда за 180 млн евро. В итоге сумма трансфера с учетом комиссионных Мино Райоле может достичь 200 миллионов. На таких условиях мадридцы подписывать Холанда не собираются.
В «Реале» уверены, что за столь внушительную сумму норвежца не купит ни один клуб, поскольку коронавирусная пандемия серьезно сказалась на финансовых возможностях европейских команд.
Ранее сообщалось, что в контракте Холанда прописана клаусула, позволяющая выкупить его летом 2022 года за 75 млн евро. Однако представители форварда и «Боруссия» эту информацию не подтвердили.
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