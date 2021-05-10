«Монако» претендует на игрока «Вероны» Барака
Дата публикации: 10-05-2021
В летнее трансферное окно Антонин Барак может перебраться во французскую Лигу 1. Инсайдом в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.
Журналист рассказал, что в услугах хавбека «Вероны» заинтересован «Монако». Оформить переход 26-летнего футболиста «монегаски» планируют в межсезонье.
В «Верону» полузащитник перебрался в 2020 году. Ранее Барак выступал за чешские клубы «Пршибрам», «Граффин», «Славию» и итальянские команды «Удинезе» и «Лечче».
В текущем сезоне на счету Барака 34 встречи за «Верону» (7 забитых мячей, 4 голевые передачи). С 2016 года хавбек регулярно вызывается в чешскую сборную.
Стоимость полузащитника составляет 14 млн евро (по версии Transfermarkt.de).
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