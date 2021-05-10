Гаттузо продвинулся в переговорах с «Фиорентиной»
Дата публикации: 10-05-2021
Переговоры Гаттузо с «Фиорентиной» продолжаются. По информации «Football Italia», стороны существенно продвинулись в обсуждении условий будущего контракта.
Специалист требует максимальной свободы действий в «Фиорентине». Помимо этого, для Гаттузо важно самостоятельно управлять трансферной политикой, поскольку он хочет омолодить состав. Ожидается, что итальянец подпишет с «фиалками» 2-годичное соглашение с опцией продления на один сезон.
Пока же Гаттузо руководит «Наполи», который после 35 туров располагается на 4 строчке в Серии А. По окончании сезона специалист, вероятно, покинет Неаполь. Однако часть игроков клуба уже обратилась к руководству, попросив оставить Гаттузо во главе команды.
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