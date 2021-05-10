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«ПСЖ» поспорит с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» за Руиса

Дата публикации: 10-05-2021

«ПСЖ» поспорит с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико» за Руиса

«Corriere dello Sport» пишет, что «ПСЖ» интересен хавбек Фабиан Руис, принадлежащий «Наполи». Заполучить полузащитника в свою команду хочет наставник парижан Маурисио Почеттино.

Соперниками «Пари Сен-Жермен» в борьбе за 25-летнего игрока будут испанские топ-клубы: «Атлетико», «Барселона» и «Реал». При этом главной преградой при согласовании сделки может оказаться ее стоимость.

Неаполитанцы намерены выручить за Руиса не менее 70 млн евро. Столь внушительную сумму не готов выложить ни один из претендентов. «Матрасники» согласны заплатить 50 млн евро, парижане - 60 млн евро. Сведений по предложениям мадридцев и каталонцев нет.

Соглашение Руиса с «Наполи» будет действовать еще 2 года. «Transfermarkt» оценивает испанца в 44 млн евро.

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