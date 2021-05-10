Макгрегор ведет переговоры о приобретении «Селтика»
Дата публикации: 10-05-2021
Новым собственником «Селтика» может стать Конор Макгрегор. Популярный боец смешанных единоборств подтвердил свои намерения касательно приобретения клуба. В настоящее время контрольная доля акций «кельтов» находится в руках Дермота Десмонда.
Своими планами в отношении «Селтика» Конор поделился в Twitter: «Скажу честно, сейчас обсуждается вопрос о покупке клуба у Десмонда. Мне интересен вариант с приобретением футбольной команды. Я симпатизирую двум клубам – «МЮ» и «Селтику». Но я могу рассмотреть различные варианты. Уверен, что для клуба я готов на великие дела».
Напомним, ранее ирландец уже сообщал, что может приобрести «Манчестер Юнайтед». Однако сделка так и не состоялась.
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