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«Ювентус» решил уволить Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

Дата публикации: 10-05-2021

«Ювентус» решил уволить Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

Издание «Football Italia», указывая в качестве источника «La Stampa», пишет, что дни Андреа Пирло в «Ювентусе» сочтены.

На решение руководства туринцев повлияло неудачное выступление команды в текущем сезоне. Сейчас обсуждается вопрос, расторгнуть ли контракт с Пирло сразу или дождаться завершения сезона. Возможен вариант, при котором уже в следующей игре руководить «бьянконери» будет не Андреа, а Игор Тудор, являющийся его ассистентом.

На решении руководства «Ювентуса» сказался и результат встречи 34-го тура Серии А против «Милана», состоявшейся 9-го мая. В ней туринцы разгромно уступили сопернику со счетом 0:3, чем серьезно осложнили себе задачу по завоеванию путевки в Лигу чемпионов.

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