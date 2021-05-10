«Ювентус» решил уволить Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона

Дата публикации: 10-05-2021

Издание «Football Italia», указывая в качестве источника «La Stampa», пишет, что дни Андреа Пирло в «Ювентусе» сочтены.



На решение руководства туринцев повлияло неудачное выступление команды в текущем сезоне. Сейчас обсуждается вопрос, расторгнуть ли контракт с Пирло сразу или дождаться завершения сезона. Возможен вариант, при котором уже в следующей игре руководить «бьянконери» будет не Андреа, а Игор Тудор, являющийся его ассистентом.



На решении руководства «Ювентуса» сказался и результат встречи 34-го тура Серии А против «Милана», состоявшейся 9-го мая. В ней туринцы разгромно уступили сопернику со счетом 0:3, чем серьезно осложнили себе задачу по завоеванию путевки в Лигу чемпионов.