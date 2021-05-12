  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Пьянич может вернуться в «Ювентус»

Дата публикации: 12-05-2021

Пьянич может вернуться в «Ювентус»

Летом Миралем Пьянич вновь может стать игроком «Ювентуса».

Ресурс «Sport.es», ссылаясь на радиостанцию «RAC1», сообщает, что итальянский клуб уже обсудил с представителями «Барселоны» обратный переход боснийца.

Интересно, что стороны опять договариваются об обмене футболистами. В качестве компенсации за трансфер Пьянича туринцы готовы отдать каталонцам Родриго Бентанкура. В настоящее время переговоры приостановлены. Вновь приступить к согласованию перехода стороны планируют по завершении сезона.

Пьянич перебрался в «Барселону» годом ранее, но стать игроком основы в новом клубе ему не удалось. В сезоне 2020/2021 босниец провел за «сине-гранатовых» 28 встреч, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

Похожие новости:

  • Пьянич отказалcя от перехода в "ПСЖ"
    Пьянич отказалcя от перехода в "ПСЖ"
    Миралем Пьянич, центральный полузащитник итальянской «Ромы», не собирается переходить в «Пари-Сен-Жермен», сообщает источник...
  • «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    «Ювентус» и «Интер» готовы подписать контракт с Агуэро
    По завершении сезона Серхио Агуэро уйдет из «Ман Сити». «Football Italia» сообщает, что летом аргентинец может стать игроком «Интера» или «Ювентуса»....
  • «Бавария» нацелилась на Пьянича
    «Бавария» нацелилась на Пьянича
    Боснийский полузащитник Миралем Пьянич может сменить «Ювентус» на «Баварию», сообщает Tuttosport. По информации источника,...
  • Реал и Барселона нацелились на Пьянича?
    Реал и Барселона нацелились на Пьянича?
    Испанская газета «Marca» утверждает, что Миралем Пьянич заинтересовал «Барсу» и «Реал». Издание пишет, что...
  • Умтити может оказаться в России
    Умтити может оказаться в России
    «Зенит» намерен усилиться еще одним игроком «Барселоны». Вслед за Малкомом в Россию может переехать и Самюэль Умтити. Подробности трансфера раскрыл...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close