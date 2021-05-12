Пьянич может вернуться в «Ювентус»
Дата публикации: 12-05-2021
Летом Миралем Пьянич вновь может стать игроком «Ювентуса».
Ресурс «Sport.es», ссылаясь на радиостанцию «RAC1», сообщает, что итальянский клуб уже обсудил с представителями «Барселоны» обратный переход боснийца.
Интересно, что стороны опять договариваются об обмене футболистами. В качестве компенсации за трансфер Пьянича туринцы готовы отдать каталонцам Родриго Бентанкура. В настоящее время переговоры приостановлены. Вновь приступить к согласованию перехода стороны планируют по завершении сезона.
Пьянич перебрался в «Барселону» годом ранее, но стать игроком основы в новом клубе ему не удалось. В сезоне 2020/2021 босниец провел за «сине-гранатовых» 28 встреч, в которых не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
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