«МЮ» хочет подписать Санчо за 78 млн фунтов до старта Евро-2020
Дата публикации: 12-05-2021
«Ман Юнайтед» не оставляет попыток заполучить Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» хотят подписать футболиста «Боруссии» (Дортмунд) до старта Евро-2020.
Издание «Bild» сообщает, что англичане готовы выложить за вингера порядка 91 млн евро (78 млн фунтов стерлингов). В «Боруссии» на такие условия не согласны и хотят получить за 21-летнего крайнего полузащитника как минимум € 100 миллионов.
Интересно, что годом ранее дортмундский клуб оценивал Санчо в 120 млн.
Джейдон выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем сезоне он является одним из лидеров клуба. За 34 встречи в составе «шмелей» Санчо сумел отличиться 12 раз и сделал 18 результативных пасов. Его контракт с немецким грандом в силе до 30.06.2023.
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