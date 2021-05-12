«МЮ» хочет подписать Санчо за 78 млн фунтов до старта Евро-2020

Дата публикации: 12-05-2021

«Ман Юнайтед» не оставляет попыток заполучить Джейдона Санчо. «Красные дьяволы» хотят подписать футболиста «Боруссии» (Дортмунд) до старта Евро-2020.



Издание «Bild» сообщает, что англичане готовы выложить за вингера порядка 91 млн евро (78 млн фунтов стерлингов). В «Боруссии» на такие условия не согласны и хотят получить за 21-летнего крайнего полузащитника как минимум € 100 миллионов.



Интересно, что годом ранее дортмундский клуб оценивал Санчо в 120 млн.



Джейдон выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем сезоне он является одним из лидеров клуба. За 34 встречи в составе «шмелей» Санчо сумел отличиться 12 раз и сделал 18 результативных пасов. Его контракт с немецким грандом в силе до 30.06.2023.