«Тоттенхэм», «Лестер» и «Ювентус» интересуются тренером «Лацио» Симоне Индзаги
Дата публикации: 13-05-2021
«Il Corriere dello Sport» пишет, что интерес к Симоне Индзаги проявляют сразу несколько клубов. Специалист, работающий в этом сезоне с «Лацио», вскоре может возглавить другую команду.
Соглашение Индзаги с римским клубом завершается летом. Стороны неоднократно сообщали о достижении договоренности по новому контракту. В апреле представители «Лацио» заявили, что соглашение будет подписано после выздоровления тренера, который лечился от коронавируса, но на бумаге продление сотрудничества до сих пор не зафиксировано.
Официальных предложений Индзаги не поступало, но его кандидатуру рассматривают «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Также сообщается, что специалист может возглавить «Ювентус» в случае ухода Пирло.
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