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Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»

Дата публикации: 13-05-2021

Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»

По информации «The Sun», Жозе Моуринью продолжает прорабатывать варианты усиления для «Ромы», которую он возглавит со следующего сезона. На этот раз португалец заинтересовался Беном Уайтом, защищающим цвета «Брайтона».

23-летнего футболиста в своем составе хочет видеть не только римский клуб. Среди претендентов на него также значатся «Арсенал», «Боруссия» (Дортмунд), «МЮ» и «Пари Сен-Жермен».

Уайт является воспитанником академии «Саутгемптона». Состав «Брайтона» защитник пополнил в 2016 году. В сезоне 2020/2021 он провел за клуб 36 матчей, в которых результативными действиями не отметился (3 предупреждения, 1 удаление).

Ценник на Бена составляет 25 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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