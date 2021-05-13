Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Брайтона»

Дата публикации: 13-05-2021

По информации «The Sun», Жозе Моуринью продолжает прорабатывать варианты усиления для «Ромы», которую он возглавит со следующего сезона. На этот раз португалец заинтересовался Беном Уайтом, защищающим цвета «Брайтона».



23-летнего футболиста в своем составе хочет видеть не только римский клуб. Среди претендентов на него также значатся «Арсенал», «Боруссия» (Дортмунд), «МЮ» и «Пари Сен-Жермен».



Уайт является воспитанником академии «Саутгемптона». Состав «Брайтона» защитник пополнил в 2016 году. В сезоне 2020/2021 он провел за клуб 36 матчей, в которых результативными действиями не отметился (3 предупреждения, 1 удаление).



Ценник на Бена составляет 25 000 000 евро (Transfermarkt.de).