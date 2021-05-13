Источник: контракт Де Дзерби с «Шахтером» уже подписан

Дата публикации: 13-05-2021

Со следующего сезона тренировать «Шахтер» будет Роберто Де Дзерби. Информацией поделился ресурс «Sassuolo News».



Источник сообщает, что итальянец подписал с «горняками» 2-летнее соглашение, включающее опцию пролонгации на 1 сезон. Годовая зарплата специалиста в донецкой команде составит 2 млн евро.



Во главе «Сассуоло» итальянцу осталось провести 3 встречи. По завершении чемпионата коуч отправится в Украину, чтобы начать работу с «Шахтером».



Одной из причин положительного исхода переговоров стало личное участие Карло Николини (замдиректора «горняков») в обсуждении деталей контракта с Де Дзерби. Ему удалось убедить итальянца согласиться на предложение «Шахтера».