Источник: контракт Де Дзерби с «Шахтером» уже подписан
Дата публикации: 13-05-2021
Со следующего сезона тренировать «Шахтер» будет Роберто Де Дзерби. Информацией поделился ресурс «Sassuolo News».
Источник сообщает, что итальянец подписал с «горняками» 2-летнее соглашение, включающее опцию пролонгации на 1 сезон. Годовая зарплата специалиста в донецкой команде составит 2 млн евро.
Во главе «Сассуоло» итальянцу осталось провести 3 встречи. По завершении чемпионата коуч отправится в Украину, чтобы начать работу с «Шахтером».
Одной из причин положительного исхода переговоров стало личное участие Карло Николини (замдиректора «горняков») в обсуждении деталей контракта с Де Дзерби. Ему удалось убедить итальянца согласиться на предложение «Шахтера».
Похожие новости:
Де Дзерби договорился с «Шахтером» и готов возглавить клуб
Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Сассуоло», согласовал контракт с «Шахтером». Украинскую команду специалист будет тренировать с сезона 2021/2022....
Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Сассуоло», согласовал контракт с «Шахтером». Украинскую команду специалист будет тренировать с сезона 2021/2022....
Де Дзерби может возглавить «Шахтер»
Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло», может перебраться на Украину. В услугах специалиста заинтересован «Шахтер». По данным «Sportmediaset»,...
Роберто Де Дзерби, работающий с «Сассуоло», может перебраться на Украину. В услугах специалиста заинтересован «Шахтер». По данным «Sportmediaset»,...
У «Шахтера» появился конкурент за Де Дзерби
«Лион» хочет увести Роберто Де Дзерби у «Шахтера». По информации «Beinsports», французы могут пригласить наставника «Сассуоло» на должность тренера....
«Лион» хочет увести Роберто Де Дзерби у «Шахтера». По информации «Beinsports», французы могут пригласить наставника «Сассуоло» на должность тренера....
«Шахтер» может подписать для Де Дзерби двух футболистов «Сассуоло»
Тема переезда Роберто де Дзерби на Украину продолжает обсуждаться в СМИ. «La Gazzetta dello Sport» сообщает, что «Шахтер» не оставляет попыток...
Тема переезда Роберто де Дзерби на Украину продолжает обсуждаться в СМИ. «La Gazzetta dello Sport» сообщает, что «Шахтер» не оставляет попыток...
«Спартак» предлагал Де Дзерби контракт на 3 млн евро в год
В стане «красно-белых» всерьез интересовались тренером итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщили в Calcionews24. Согласно...
В стане «красно-белых» всерьез интересовались тренером итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщили в Calcionews24. Согласно...