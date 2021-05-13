Ляпорт получил испанское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евро-2020
Дата публикации: 13-05-2021
Издание «Marca» сообщило о получении Эмериком Ляпортом испанского гражданства.
Совет министров одобрил натурализацию защитника «Ман Юнайтед», который теперь может выступать за сборную Испании. Для «красной фурии» это хорошая новость, поскольку Ляпорт усилит оборонительную линию команды.
У Эмерика испанские корни, несмотря на то, что родился он во Франции. 26-летний защитник воспитывался в структуре «Атлетика» (Бильбао). За испанский клуб он выступал на протяжении нескольких сезонов (2011-2018 года).
Ляпорт вызывался в юношеские и молодежные сборные Франции, но за основную команду сыграть не успел. В связи с этим представители ФИФА дали добро на смену футбольного гражданства.
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