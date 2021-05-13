Манчини продлит контракт со сборной Италии на пять лет

Дата публикации: 13-05-2021

Роберто Манчини с большой долей вероятности продлит соглашение со сборной Италии. Информацию по новому контракту специалиста разместил Николо Скира.



Сотрудничество Манчини с национальной командой могло завершиться после ЧМ-2022, о чем он ранее сообщал. Специалист заявил, что намерен поработать на клубном уровне. Тем не менее, он не смог отказаться от нового соглашения со сборной.



Сообщается, что контракт с Манчини будет действовать до 2026 года, а его зарплата вырастет до 3 млн евро.



56-летний наставник возглавил итальянскую сборную в мае 2018 года. С его приходом игра команды заметно улучшилась. В отборе на Евро-2020 итальянцы выдали блестящий отрезок, выиграв 10 матчей из 10, а беспроигрышная серия сборной достигла 25 встреч.