«Вест Хэм» может усилиться нападающим «Аталанты»

Дата публикации: 13-05-2021

По данным «Eurosport», в ближайшее трансферное окно Дуван Сапата может переехать в Англию. Подписать нападающего «Аталанты» планирует «Вест Хэм».



Лондонцы проводят неплохой сезон и находятся в еврокубковой зоне. Летом «Вест Хэм Юнайтед» намерен усилить атакующую линию. Приоритетом для «молотобойцев» является Тэмми Абрахам, защищающий цвета «Челси». Однако закрыть эту сделку будет тяжело из-за больших финансовых требований «аристократов», желающих получить за своего футболиста не менее 40 миллионов фунтов (почти 47 млн евро).



Если трансфер не состоится, то «Вест Хэм» переключится на Сапату. В качестве компенсации англичане готовы предложить «Аталанте» порядка 40 000 000 евро.



Сайт Transfermarkt.de оценивает колумбийца в € 38 млн.